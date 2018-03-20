Латиноамериканская красота в объективе фотографа из Колумбии: соблазнительная подборка (18+)
Фотограф из Колумбии Мелисса Картахена выкладывает в сеть невероятно соблазнительные снимки латиноамериканских девушек.
Ее работы получили большую популярность по всему миру благодаря своей открытости, искренности и оригинальности.
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Источник: 24 Канал
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