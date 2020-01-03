Латвия готова помочь Беларуси с поиском альтернативы российской нефти

Предприятия Латвии готовы помочь Беларуси с поисками альтернативных путей поставок нефти после того, как свои поставки прекратила Россия. В частности, они могут предоставлять услуги по перегрузке, хранению и транспортировке нефти.

О такой готовности латвийских предприятий заявила представительница отдела коммуникации Министерства транспорта государства Ивета Канцена, сообщает издание "ТАСС".

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Как только такая необходимость появится, латвийские предприятия готовы предоставить необходимые услуги по перегрузке, хранению и транспортировке как в портах, так и по железной дороге,

– заверила Канцена.

Она также отметила, что Белоруссия и Латвия уже ранее обсуждали возможность сотрудничества в сфере поставок нефти.

Нефтяной спор Беларуси и России: коротко

Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны упорно не могли прийти к согласию в ряде вопросов.

Ранее Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Позже зашла речь о поиске альтернативных источников.

Булоруський президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке, а вероятными путями поставки были страны Прибалтики или Украины. С начала 2020 года Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.