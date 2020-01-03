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      Латвия готова помочь Беларуси с поиском альтернативы российской нефти

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      Латвия готова помочь Беларуси в нефтяном споре с Россией / naviny.by

      Предприятия Латвии готовы помочь Беларуси с поисками альтернативных путей поставок нефти после того, как свои поставки прекратила Россия. В частности, они могут предоставлять услуги по перегрузке, хранению и транспортировке нефти.

      О такой готовности латвийских предприятий заявила представительница отдела коммуникации Министерства транспорта государства Ивета Канцена, сообщает издание "ТАСС".

      Важно! После долгих споров Россия таки прекратила поставлять нефть Беларуси

      Как только такая необходимость появится, латвийские предприятия готовы предоставить необходимые услуги по перегрузке, хранению и транспортировке как в портах, так и по железной дороге,
      – заверила Канцена.

      Она также отметила, что Белоруссия и Латвия уже ранее обсуждали возможность сотрудничества в сфере поставок нефти.

      Нефтяной спор Беларуси и России: коротко

      Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны упорно не могли прийти к согласию в ряде вопросов.

      Ранее Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Позже зашла речь о поиске альтернативных источников.

      Булоруський президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке, а вероятными путями поставки были страны Прибалтики или Украины. С начала 2020 года Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси нефть Латвия
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