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      Латвия возобновляет работу агентства инвестиций в Украине: что это значит

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      Кулеба встретился с министром экономики Латвии Немиро / kmu.gov.ua

      Латвия возобновит работу своего офиса Агентства инвестиций в Украине. Это должно стать толчком к развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества и торговли.

      Об этом после встречи с министром экономики Латвии Ралфсом Немиро заявил Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Кабинет Министров Украини.

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      Офис латвийского Агентства инвестиций и развития в Киеве будет способствовать ежедневному диалогу между украинским и литовским бизнесом и даст мощный импульс развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества,
      – заявил Кулеба.

      По его словам, возобновление работы офиса после трех лет перерыва – это четкий сигнал, что иностранные инвесторы видят позитивные изменения в Украине. Кроме того, заверил он, это приведет к увеличению инвестиций и объемов торговли с европейской страной.

      Кулеба и Немиро также договорились реформировать работу межправительственной украинско-латвийской комиссии. Следующее ее заседание должно состояться в мае 2020 года в Киеве. Уже определен ряд ключевых тем, которые будет обсуждать комиссия:

      • диджитализация;
      • сельское хозяйство;
      • фармацевтика;
      • логистика.

      Что известно о латвийских инвестициях в Украину?
      За первую половину 2019 года объем инвестиций Латвии в Украину составил 41,5 миллиона долларов. За это же время объем украинских инвестиций в латвийскую экономику составил более 72 миллионов долларов.

      Чаще всего Латвия инвестировала в украинскую профессиональную, научную и техническую деятельность, финансовую и страховую деятельность и промышленность.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Инвестиции Дмитрий Кулеба Латвия
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