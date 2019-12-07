Латвия возобновляет работу агентства инвестиций в Украине: что это значит

Латвия возобновит работу своего офиса Агентства инвестиций в Украине. Это должно стать толчком к развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества и торговли.

Об этом после встречи с министром экономики Латвии Ралфсом Немиро заявил Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Кабинет Министров Украини.

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Офис латвийского Агентства инвестиций и развития в Киеве будет способствовать ежедневному диалогу между украинским и литовским бизнесом и даст мощный импульс развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества,

– заявил Кулеба.

По его словам, возобновление работы офиса после трех лет перерыва – это четкий сигнал, что иностранные инвесторы видят позитивные изменения в Украине. Кроме того, заверил он, это приведет к увеличению инвестиций и объемов торговли с европейской страной.

Кулеба и Немиро также договорились реформировать работу межправительственной украинско-латвийской комиссии. Следующее ее заседание должно состояться в мае 2020 года в Киеве. Уже определен ряд ключевых тем, которые будет обсуждать комиссия:

диджитализация;

сельское хозяйство;

фармацевтика;

логистика.

Что известно о латвийских инвестициях в Украину?

За первую половину 2019 года объем инвестиций Латвии в Украину составил 41,5 миллиона долларов. За это же время объем украинских инвестиций в латвийскую экономику составил более 72 миллионов долларов.



Чаще всего Латвия инвестировала в украинскую профессиональную, научную и техническую деятельность, финансовую и страховую деятельность и промышленность.