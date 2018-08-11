Латвийская певица Лайма Вайкуле резко высказалась о выступлениях в оккупированном Крыму

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать в оккупированном Крыму ни за какой гонорар.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

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Перед своим концертом в Одессе, известная певица провела пресс-конференцию, где высказалась относительно выступлений в оккупированном Крыму.

"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но по отношению к Крыму могу сказать однозначно – я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали", – ответила она на вопрос корреспондента про оккупированный полуостров и выступления там.

К слову, накануне российский журналист Аркадий Бабченко сделал заявление, что "не будет из России никакой адекватной страны", ведь все благие намерения власть РФ превращает в неоправданные человеческие жертвы и грубые нарушения законов. Именно поэтому на нынешнюю Россию ждет полная изоляция от мира, и ей никогда не удастся стать нормальной цивилизованной страной.