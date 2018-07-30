Латвийский депутат рассказал, что нужно сделать с Россией, чтобы в Европе воцарился мир
Для того, чтобы в Европе был мир, Россия должна разделиться на меньшие страны. Такое мнение высказал депутат латвийского Сейма от "Национального объединения" Александр Кирштейнс.
Такую позицию депутат высказал в Twitter.
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"Только когда Россия поделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит длительный период мира", – написал депутат.
Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Ранее Трамп на вопрос, чей Крым, ответил "посмотрим".