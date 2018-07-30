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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Латвийский депутат рассказал, что нужно сделать с Россией, чтобы в Европе воцарился мир

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Россия должна разделиться на небольшие страны, тогда в Европе будет мир, – депутат
Россия должна разделиться на небольшие страны, тогда в Европе будет мир, – депутат / 112 канал

Для того, чтобы в Европе был мир, Россия должна разделиться на меньшие страны. Такое мнение высказал депутат латвийского Сейма от "Национального объединения" Александр Кирштейнс.

Такую позицию депутат высказал в Twitter.

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"Только когда Россия поделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит длительный период мира", – написал депутат.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Ранее Трамп на вопрос, чей Крым, ответил "посмотрим".

Теги: Новости политики Новости России Латвия
Источник: 24 Канал
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