Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич відреагував на стягування російських військ до кордону з Україну. Він заявив, що нашій державі необхідно надати План дій щодо членства в НАТО.

Що заявили у Латвії

У Латвії уважно спостерігають за російською ескалацією на Донбасі. Про це міністр заявив у інтерв'ю LTV Ziņu Dienests.

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Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій щодо членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО – 24 канал), що українці не залишаться без підтримки,

– сказав Ринкевич.

Він наголосив, що однозначно підтримає таке рішення.

Латвійський чиновник підкреслив, що наразі достеменно не зрозуміло, російські війська – це демонстрація сили чи реальна агресія. Втім, за його словами, є всі підстави для занепокоєння.

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