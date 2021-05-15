Латвія створила депутатську групу Кримської платформи, – Джапарова
Еміне Джапарова повідомила, що Латвія створила депутатську групу Міжнародної Кримської платформи. Це зробили з метою підтримки України у питаннях деокупації Криму.
Источник:Фейсбук Еміне Джапарової
Ідеологиня Кримської платформи Джапарова подякувала партнерам з Латвії та голові комітету у закордонних справах Ріхарду Колсу.
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Сьогодні Саеймом Латвії була створена депутатська група Міжнародної Кримської платформи для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах,
– наголосила політикиня.
Кримська платформа: останні новини
- У Держдепартаменті США повідомили про готовність країни приєднатися до Кримської платформи. У Штатах наголосили про підтвердження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, включно з її територіальними водами.
- Реджеп Ердоган розповів, що посприяє залученню до платформи додаткових учасників – лідерів країн ісламського світу.
- Участь у Кримській платформі підтвердив президент Польщі Анджей Дуда.
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