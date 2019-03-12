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      Латвия отгораживается от России стеной

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      Забор на границе Латвии и России
      Забор на границе Латвии и России / Press.lv

      Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население.

       Он призвал не допускать недооценку "русского влияния" на Прибалтику.

      Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду. Это вопрос нашего будущего, выразил уверенность Вейонис.

      Также он обвинил Москву в ведении агрессивной политики в целом.

      На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. Всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. На участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений.

      P.S. Латыши молчали, молчали, а потом стартанули с места в карьер. Я ж говорю, страны Балтии – самые адекватные. И наши главные друзья и союзники. Там предельно ясное понимание того, что представляет из себя Мордор.

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      blog_ava
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      Автор: Аркадий Бабченко
      Теги: Публикации Российская пропаганда Латвия
      Источник: 24 Канал
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