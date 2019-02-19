Лауреаты Шевченковской премии-2019: полный список

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов. Результаты голосования комитета вскоре передадут на утверждение президенту Петру Порошенко.

О кандидатах на своей странице в Facebook написал член комитета Ростислав Семкив.

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В номинации "Литература, публицистика, журналистика" победу одержали писатели и общественные деятели Богдан Горынь и Оксана Забужко.

Богдан Горынь



Оксана Забужко

В номинации "Музыкальное искусство" отметили Владимира Шейко – украинского дирижера, основателя симфонического оркестра "Украина". В августе 2005 возглавил Заслуженный академический симфонический оркестр Национальной радиокомпании Украины.



Владимир Шейко

В номинации "Визуальное искусство" отметили Василия Чебаника – каллиграфа, художника-графика, который создал оригинальные композиции надписей, в которых шрифт кроме информационной функции выполняет и эстетически-образную.



Васильий Чебаник

В номинации "Киноискусство" отметили Романа Бондарчука – украинского режиссера, сценариста и монтажера фильмов. Среди его работ – "Украинские шерифы", "Кафе "Вояж", "Евромайдан. Черновой монтаж" и "Вулкан".



Роман Бондарчук

В номинации "Театральное искусство" отметили Ростислава Держипольского – украинского театрального режиссера и актера. Он также является директором и художественным руководителем Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра им. Ивана Франка.



Ростислав Держипольский

Традиционно, премию вручат в начале марта.