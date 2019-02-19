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      Лауреаты Шевченковской премии-2019: полный список

      18 Читати новину українською
      Шевченковская премия 2019
      Шевченковская премия 2019 / tsn.ua

      Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов. Результаты голосования комитета вскоре передадут на утверждение президенту Петру Порошенко.

      О кандидатах на своей странице в Facebook написал член комитета Ростислав Семкив.

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      В номинации "Литература, публицистика, журналистика" победу одержали писатели и общественные деятели Богдан Горынь и Оксана Забужко.

      Богдан Горинь письменник Шеевченківська пермія

      Богдан Горынь

      Оксана Забужко письменники Шевченківська пермія
      Оксана Забужко

      В номинации "Музыкальное искусство" отметили Владимира Шейко – украинского дирижера, основателя симфонического оркестра "Украина". В августе 2005 возглавил Заслуженный академический симфонический оркестр Национальной радиокомпании Украины.

      шевченківська пермія диригент
      Владимир Шейко

      В номинации "Визуальное искусство" отметили Василия Чебаника – каллиграфа, художника-графика, который создал оригинальные композиции надписей, в которых шрифт кроме информационной функции выполняет и эстетически-образную.

      Василь Чебаник Шевченківська премія
      Васильий Чебаник

      В номинации "Киноискусство" отметили Романа Бондарчука – украинского режиссера, сценариста и монтажера фильмов. Среди его работ – "Украинские шерифы", "Кафе "Вояж", "Евромайдан. Черновой монтаж" и "Вулкан".

      Роман Бондарчук Шевченківська премія
      Роман Бондарчук

      В номинации "Театральное искусство" отметили Ростислава Держипольского – украинского театрального режиссера и актера. Он также является директором и художественным руководителем Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра им. Ивана Франка.

      Ростислав Держипільський Шевченківська пермія
      Ростислав Держипольский

      Традиционно, премию вручат в начале марта.

      blog_ava
      "Бл*дь, где тебе реформы не хватает, Тимур?!"– в сеть слили запись с якобы голосом Порошенко
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      Теги: Новости Украины Награды Новости культуры Исскусство Кино Музыка Литература
      Источник: 24 канал
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