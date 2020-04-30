Лавров о российском оружии на Донбассе: наше оружие гуляет по всему миру достаточно свободно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь повторил мантру Кремля "их там нет". На этот раз он заявил, что на оккупированные территории Донбасса российское оружие попадает "контрабандой".

Таку заяву Лавров зробив за підсумками переговорів очільників МЗС країн "нормандського формату", передає УНІАН.

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"Щодо танків і артилерії, всюди, і про це ми говоримо давно, всюди, де є конфлікти, з'являється контрабандна зброя", – зауважив Лавров.

Водночас російський міністр укотре заявив, що Росія не постачає зброю на окупований Донбас.

Хто вам сказав, що Росія щось постачає? Російська зброя є доступною в усьому світі – і Калашников, і артилерійські системи виробляють, зокрема, в Східній Європі, в цілій низці інших країн. Ця зброя гуляє всім світом досить вільно,

– додав Лавров.

Що раніше Кремль говорив про зброю для бойовиків на Донбасі

В 2017 році під час Міжнародного суду ООН у Гаазі російська сторона заявила, що "головне джерело зброї, яка опинилася бойовиків, – це запаси радянських часів, що були на території України.

"Велика частина цих запасів була залишеною в шахтах Донбасу. Значну частину залишила українська армія, яка тікала", – заявляв тодішній очільник департаменту МЗС Росії Ілля Рогачов.

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Крім того, вже у 2019 році про зброю на Донбасі заговорив російський президент Володимир Путін. Зокрема, під час свого щорічного звернення господар Кремля переконував, що на Донбасі немає іноземних військ. Натомість є тільки місцеві міліція та сили самооборони, що складаються з мешканців цих територій.

У мене часто запитують, звідки в них є танки, інша військова техніка. Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти та бойові дії. До того ж, з застосуванням танків, артилерії і так далі. Звідки вони їх беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують,

– констатував Путін.