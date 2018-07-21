Лавров в телефонном разговоре с Помпео призвал правительство США немедленно освободить Бутину

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, во время которого политики обсудили ситуацию с задержанием Марии Бутиной.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

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Напомним, что 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".

Лавров подчеркнул неприемлемость действий американского правительства, которые арестовали в США на основании сфабрикованных обвинений русскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения,

– говорится в сообщении МИД.

Добавим, что заседание суда по делу Бутиной назначено на 25 июля.