Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
До вашої уваги – перелік слів, що можуть звучати суто українською мовою.
Це звучить дивно, але "вияв турботи про чистоту літературної мови" ми називаємо запозиченим словом – пуризм (франц. purisme, від лат. purus – чистий), пише Телеграм-канал Українська мова. І пропонує перелік популярних слів, що можуть звучати суто українською.
Але пам'ятайте – не варто вдаватися до гіперпуризму, спотворюючи контекст вашого висловлювання. Для прикладу, у XVII ст. чеський пурист пропонував викинути слово "око" через те, що воно йому нагадувало німецьке слово "ауте" і замінити його новотвором "відєлкіне" – від слова "видіти".
Думайте, адже глобалізація – це ще й можливість бути почутим і зрозумілим для широкої аудиторії.
Пуризми та українські відповідники:
ОК – до́бре, гара́зд
Юзер – користува́ч
Лайфхак – лазі́вка
Аплікація – застосу́нок, дода́ток
Хештег – кришмі́тка / криші́тка / ґра́тка
Гімн – сла́вень
Івент – за́хід
Баґ – хи́ба
Чизкейк – си́рник
Кавер – пере́спі́в
Пазли – склада́нка
Меню – страво́пис
Шлагбаум – перепи́н
Лайк – вподоба́йка
Дедлайн – речене́ць
За рахунок – коштом
І на завршення – цитата:
Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній (Олесь Гончар).
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