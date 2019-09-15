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      Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською

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      Переходь на українську / 24 канал

      До вашої уваги – перелік слів, що можуть звучати суто українською мовою.

      Це звучить дивно, але "вияв турботи про чистоту літературної мови" ми називаємо запозиченим словом – пуризм (франц. purisme, від лат. purus – чистий), пише Телеграм-канал Українська мова. І пропонує перелік популярних слів, що можуть звучати суто українською.

      Але пам'ятайте – не варто вдаватися до гіперпуризму, спотворюючи контекст вашого висловлювання. Для прикладу, у XVII ст. чеський пурист пропонував викинути слово "око" через те, що воно йому нагадувало німецьке слово "ауте" і замінити його новотвором "відєлкіне" – від слова "видіти".

      Думайте, адже глобалізація – це ще й можливість бути почутим і зрозумілим для широкої аудиторії.

      Пуризми та українські відповідники:

      ОК – до́бре, гара́зд
      Юзер – користува́ч
      Лайфхак – лазі́вка
      Аплікація – застосу́нок, дода́ток
      Хештег – кришмі́тка / криші́тка / ґра́тка
      Гімн – сла́вень
      Івент – за́хід
      Баґ – хи́ба
      Чизкейк – си́рник
      Кавер – пере́спі́в
      Пазли – склада́нка
      Меню – страво́пис
      Шлагбаум – перепи́н
      Лайк – вподоба́йка
      Дедлайн – речене́ць
      За рахунок – коштом

      І на завршення – цитата:

      Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній (Олесь Гончар).

      Говоріть українською правильно: Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу

      blog_ava
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      Автор: Говори українською!
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Украинский язык языковый вопрос
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