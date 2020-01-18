Лазарев, Пенкин и Слава: кто гастролирует в аннексированном Крыму последние пять лет

После аннексии Крыма украинские артисты гастролируют на полуострове значительно меньше. Зарубежные музыканты тоже не приезжают на оккупированную территорию. Теперь крымчан развлекают только российские звезды.

К тому же, певцы страны-агрессора выступают не только в Крыму. Российский артист Валерий Сюткин будет петь в Киеве 27 апреля 2020 года. Он назвал аннексию Крыма "молниеносной операцией Путина". А 23 марта 2020 года в Киев приедет Александр Серов. В 2017 году он пел в оккупированном Крыму.

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Российские знаменитости в Крыму

► Артист Горан Брегович, который имеет французское гражданство, выступает в Крыму еще с 2015 года. Он даже пообещал написать гимн межнациональной дружбы Крыму. В прошлом году, после выступления в Симферополе, захотел купить на полуострове дом. Он не скрывает своей пророссийской позиции.



Горан Брегович

► В декабре крымчан развлекали ветераны русского рока "Чиж & Co". Группа нарушает государственную границу Украины от 2016 года.



Лидер группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков

► В начале января в Крыму пел и Сергей Пенкин. Его называют серебряным голосом России.

"В Симферополе, Севастополе и в Ялте у меня концерты. Я хочу сказать, что приходят дети, мои молодые сторонники, и поют со мной песни", – рассказал Пенкин одном из российских каналов.

► Выступала в Крыму и певица Слава после Рождества. Она спела свой хит "Одиночество". Зарабатывать на полуострове начала сразу после аннексии.



Слава

Другие артисты на Новый год в Крым не приехали, поэтому на праздники жителей развлекали казаки и оркестры русских силовиков.

Летом российские звезды едут в Крым охотнее. В августе "Ленинград" с лидером группы Сергеем Шнуровым были хедлайнерами фестиваля "Золотая балка" в Балаклаве. Еще один участник шоу – Диана Арбенина и ее группа "Ночные снайперы". В мае 2014 года в эфире украинского телеканала Арбенина уверяла, что в Крым не поедет.

Я не поеду. Мне не приятно, потому что я не понимаю, как это случилось (аннексия Крыма – 24 канал), кто за, кто против. Все это очень страшно, это очень грязные вещи,

– сказала певица.

Сейчас пресс-служба Арбениной говорит, что вопрос "Почему передумала?" – политический.

Украинские певцы на оккупированной территории

Сергей Лазарев выступал в Ялте летом. Он также в 2014 году в эфире украинского телеканала назвал Крым украинским и обещал не гастролировать полуостровом.



Сергей Лазарев

О выступлениях украинских артистов в Крыму в прошлом году публично неизвестно. Однако чиновники предостерегают туда с гастролями не ехать.

Это рискованно. Если украинский артист пересекает границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, чтобы донести украинский контекст – я считаю, что это очень смелый человек,

– сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Михаил Бородянский.

Законы не запрещают украинским музыкантам гастролировать в Крыму. Однако безопасно ли это делать – артисты определяют сами.

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Примерно пять лет зарубежные музыканты не гастролируют в Крыму. Однако во время опроса жители полуострова утверждали, что хотели бы видеть именно их. Среди тех, кого бы больше всего хотели услышать на оккупированной территории, называют британскую группу "Muse", австралийскую рок-группу "AC/DC" и белорусский "Брутто". Также не забывают о российских группах: "Операция Пластилин", "Каста". Только одна жительница Крыма сказала, что до сих пор слушает украинскую группу "Океан Эльзы".

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