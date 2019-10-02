Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского

Сразу три известных издания – французская Le Monde, американский Bloomberg и английский Financial Times написали своего рода предупреждение для Зеленского относительно его отношений с олигархом Коломойским.

Об этом идет речь в статье на сайте 24 канала "Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину".

Мировая пресса пишет главным образом о деле с Приватбанком, а именно о попытке Коломойского вернуть себе деньги за счет украинского государства.

"Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в вероятном выводе из Приватбанка 5,5 млрд долларов (это, на минутку, эквивалент оборонного бюджета Украины или сумма транша, который может предоставить нам МВФ). В 2016 году государство национализировало Приватбанк. Этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, включая МВФ, Евросоюз и США, которые назвали его "важным этапом в экономических реформах и борьбе с коррупцией". Но теперь Коломойский не только хочет, чтобы ему "простили аферу", но и требует вернуть 2 млрд долларов", – говорится в материале.

Популярное французское издание Le Monde уже в заголовке взволнованно заявляет: "Молодую Украину терзают старые демоны: имя им – олигархи". Автор статьи – известная журналистка Сильви Кауффман удивляется словам представителей украинской власти, которые говорят о поиске компромисса с Коломойским по "делу Приватбанка".

Для МВФ такой подход – своеобразное табу, – пишет Кауффман. – Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока что олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве…

А влиятельное агентство Bloomberg открыто предупреждает Зеленского об опасности со стороны Коломойского. "Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит серьезный кризис, – пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. – На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, который явно рассчитывает при Зеленском вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь".

Там же, на страницах Bloomberg, аналогичные мысли высказал и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.