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      Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского

      2 Читати новину українською
      Коломойский и Зеленский
      Коломойский и Зеленский / Коллаж 24 канала

      Сразу три известных на весь мир издание – французская Le Monde, американский Bloomberg и английский Financial Times написали своего рода предупреждение для Зеленского относительно его отношений с олигархом Коломойским.

      Об этом говорится в материале "Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину".

      Мировая пресса пишет о главным образом о деле с Приватбанком, а именно о попытке Коломойского вернуть себе 5,5 млрд долларов за счет украинского государства.

      "Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в предполагаемом выводе из Приватбанка 5,5 млрд долларов (это, на минутку, эквивалент оборонного бюджета Украины или сумма транша, который может предоставить нам МВФ). В 2016 году государство национализировало ПриватБанк. Этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, включая МВФ, Евросоюз и США, которые назвали его "важным этапом в экономических реформах и борьбе с коррупцией". но теперь Коломойский не только хочет, чтобы ему "простили аферу", но и требует вернуть 2 млрд долларов", – говорится в материале.

      Популярное французское издание Le Monde уже в заголовке взволнованно заявляет: "Молодую Украину терзают старые демоны: имя им – олигархи". Автор статьи – известная журналистка Сильви Кауффман удивляется словам представителей украинской власти, которые говорят о поиске компромисса с Коломойским по "делу Приватбанка".

      "Для МВФ такой подход – своеобразное табу, – пишет Кауффман. – Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве..."

      А влиятельное агентство Bloomberg открыто предупреждает Зеленского об опасности со стороны Коломойского. "Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит серьезный кризис, – пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. – На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в ​​миллиардере Игоре Коломойском, который явно рассчитывает при Зеленском вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь".

      Там же, на страницах Bloomberg, аналогичные мысли высказал и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

      "Любой вид урегулирования, который отменит национализацию Приватбанка, будет сигнализировать миру и большинству украинцев, что Зеленский может ничем не отличаться от предыдущих украинских лидеров, которые часто были продажными", – написал дипломат в свои авторской колонке.

      Кстати, негативным сигналом для инвесторов является не только "дело Приватбанка", но и скандальный законопроект №1210, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. (В этом документе планируется, в частности, увеличить рентные ставки на добычу железной руды.)

      Законопроект №1210 фактически поднимает налоги для малого и среднего бизнеса, но эффектно обходит предприятия Коломойского по добыче марганцевой руды.

      blog_ava
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      Теги: Игорь Коломойский Владимир Зеленский Приватбанк Налоги Налоговый кодекс
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