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Китайская компания Leagoo выпустила смартфон Power 5: впечатляющая цена и высокая автономность

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Китайская компания Leagoo выпустила смартфон Power 5
Китайская компания Leagoo выпустила смартфон Power 5 / Фото из открытых источников

Power 5 – это первый смартфон компании Leagoo с высокой автономностью. Конечно, сейчас на рынке можно найти немало подобных телефонов, но есть несколько факторов, которые выделяют его среди других.

Китайская компания Leagoo постаралась создать телефон, который отвечает всем требованиям современной аудитории и способен побороться за звание бестселлера на международной арене.

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Дизайн Leagoo Power 5

Знакомство с внешним видом новинки начинается с передней панели. Большой безрамочный OGS-экран, прикрытый высококачественным изогнутым стеклом Corning Curved Glass, оставляет крайне положительное впечатление. Яркость, насыщенность переданных цветов, прекрасная детализация изображения разрешением в 2160 x 1080 пикселей и отсутствие искажений углами наклона позволяют выставить дисплею отличную оценку. Задняя панель фаблета украшена двойной камерой, сканером отпечатков пальцев и скругленными боковыми гранями для повышения эргономики.

Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5

Новый смартфон от Leagoo получил батарею на 7000 миллиампер часов

Корпус Leagoo Power 5 изготовлен из пластмассы и металла. Размеры нового смартфона: высота – 162,8 миллиметров, ширина – 76,15 миллиметров, толщина – 11,8 миллиметров. Девайс будет выпускаться в голубом, золотистом и черном цветах.

Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5
Leagoo Power 5 – удобный, стильный и производительный

Основные характеристики Leagoo Power 5

Power 5 оснащен энергоэффективным Mediatek Helio P23, не обделен и значительной игровой производительностью. Комбинация чипа с 6 Гбайт оперативной памяти и графическим адаптером MaliG71-MP2, которые гарантируют успешный запуск требовательных игр. Функционировать подобные приложения будут на средне-высоких настройках графики. Смартфон оснащен 64 Гбайтами постоянной памяти, который можно увеличить с помощью MicroSD.

Leagoo Power 5 оборудовали двухмодульной основной камерой от Sony на 13 и 5 мегапикселей. Пара камер не удивит пользователей безумным количеством деталей на получаемых снимках или их идеальной цветопередачей, но даже вечерняя съемка с такими модулями проходит комфортно. 8-мегапиксельная фронтальная камера со светодиодной вспышкой заслуживает похожих слов.

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Как заявляет производитель, настоящая емкость аккумулятора составляет 7000 миллиампер часов. Каждая батарея Leagoo сертифицирована в соответствии с международными стандартами испытаний аккумуляторных батарей UN38.3 и IEC 62133. Это означает, что вы получите батарею той емкости, что указана (а не как обычно: пишут одно, а по факту получается в два раза меньше).

Обзор нового Leagoo Power 5 – смотрите видео

LTE, OTG и доработанный Android Oreo только усиливают шансы девайса быть хитом, ведь столь долгоиграющих и технологических аппаратов сегодня действительно немного.

Цена Leagoo Power 5

Уже 16 апреля телефоны поступят в продажу по цене 230 долларов (около 6000 гривен). Также Power 5 можно выиграть всего за 2 доллара.

Теги: Смартфоны Техно Китай
Источник: 24 Канал
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