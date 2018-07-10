ЛеБрон Джеймс официально стал игроком "Лейкерс", за которых играет украинец

Баскетболист ЛеБрон Джеймс официально стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс".

33-летний форвард заключил с клубом четырехлетний контракт на сумму 154 млн долларов, сообщает официальный сайт NBA.

Ранее Джеймс отказался от опции в контракте с "Кливленд Кавальерс", которая бы позволила ему в следующем сезоне получить заработок в размере 35,6 млн долларов.

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В прошлом регулярном чемпионате форвард сыграл 82 матча, в среднем набирая в них 27,5 очка, собирая 8,6 подбора и раздавая 9,1 передачи. В плей-офф он провел 22 поединка, отметившись средними показателями в 34 очка, 9,1 подбора и 9 передач.

Напомним, что ранее на драфте "Лейкерс" под 47-м номером выбрали украинца Святослава Михайлюка.