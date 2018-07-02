ЛеБрон Джеймс перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Один из самых известных баскетболистов НБА ЛеБрон Джеймс решил продолжить карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс". Теперь он будет партнером украинца Святослава Михайлюка.

Сообщается, что ЛеБрон Джеймс подписал контракт с новым клубом сроком на 4 года и 154 миллиона долларов.

Читайте также: Баскетбол: Сборная Украины не сумела переиграть Латвию в квалификации на ЧМ-2019

Баскетболист выбирал, остаться ли в "Кливленде", или перебраться к "озерным". Стоит отметить, что последние выступают в Западной конференции, где и "Голден Стейт". В четырех последних финалах НБА встречались именно "Кливленд" и "Голден Стейт". Команде ЛеБрона Джеймса удалось выиграть финальную серию только один раз – в 2016 году.

Напомним, "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрали на драфте 2018 украинца Святослава Михайлюка. Украинец в новом клубе будет выступать под 19 номером.