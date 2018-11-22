ЛеБрон Джеймс сыграл против "Кливленда", "Атланта" вновь уступила: видеообзор топ-матчей НБА

В НБА в среду, 21 ноября (в ночь на 22 ноября в Украине), были сыграны очередные матчи. Не обошлось без несколько сенсационных результатов.

Оба клуба, где играют украинцы – "Атланта" Алексея Леня и "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка сыграли свои матчи. Но наши баскетболисты участия в этих матчах не принимали.

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Одним из самых интересных матчей было противостояние "Кливленда" и "Лейкерс". Все из-за ЛеБрона Джеймса, который летом перебрался в Лос-Анджелес именно из Кливленда. И впервые сыграл против бывших партнеров на их площадке.

Игра действительно оказалась довольно боевой. И напоминала качели, где каждая из команд перехватывала инициативу, выходила вперед. И имела шансы на победу. Самый большой отрыв в счете был +11 в пользу "Кливленда" во второй четверти. Вели они в счете +9 (96:87) и в четвертой четверти, но рывок "Лейкерс" 16:2 незадолго до конца все изменил. В итоге победа гостей, которая помогла им остаться на седьмой позиции. "Кливленд" пока худшая команда Востока.

Сам Джеймс в этом матче оформил дабл-дабл – 32 очка и 14 подборов. Однако самым эффективным игроком был Лонзо Болл – +16 при 15 очках, 6 передачах и 7 подборах.

Кливленд – Лейкерс 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28)

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Проиграла свой очередной матч и "Атланта". На этот раз дома лидеру Восточной конференции "Торонто" (сама "Атланта" идет на предпоследнем месте). Шанса выиграть у хозяев не было. Уже на старте они пропустили рывок "Торонто" 0:7, а в целом проиграли каждую из четвертей

Атланта – Торонто 108:124 (24:29, 20:26, 29:31,35:38)

В туре не обошлось и без довольно сенсационного результата. "Голден Стэйт" проиграл "Оклахоме". Но не только само поражение имело эффект неожиданности, как то, что это четвертое подряд поражение для "ГСВ". Хозяева провалили вторую и четвертую четверть, и как не старались Кевин Дюрант и Клей Томпсон, спасти команду им не удалось. Чемпионы предыдущего сезона сейчас на пятой строчке на Западе, "Оклахома" на третьей позиции.

Голден Стейт – Оклахома 95:123 (18:23, 28:37, 33:27, 16:36)

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Команды, которые на вторых позициях в своих конференциях – "Милуоки" на Востоке и "Портленд" на Западе сыграли друг против друга. Выиграли первые с разницей в 43 очка. При этом "Милуоки" сумели уже в первой четверти довести разницу до 19 очков, а во второй – забросить 41 очко в корзину соперника. Яннис Адетокунбо лишь чуть не дотянул до трипл-дабла – 33 очка, 16 подборов и 9 передач.

Милуоки – Портленд 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)

Неудачником тура можно считать "Сан-Антонио", которые дома минимально уступили лидеру Западной конференции "Мемфису". В конце матча каждая из команд выходила вперед с разницей в одно очко, но два удачно исполненных штрафных на последних секундах матча принесли победу именно "Гриззлис".

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Сан-Антонио – Мемфис 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23)

Зато продолжил свое победное шествие "Хьюстон". Команда выиграла пятую игру подряд и теперь в зоне плей-офф. На этот раз "Рокетс" обыграли "Детройт". При этом в конце матча хозяева сумели "растратить" преимущество в +14 очков, сократив его до +3. Однако в итоге победу не упустили.

Стоит отметить, что в этом матче сразу трое игроков оформили дабл-дабл – Капелла из "Хьюстона" (27 очков, 15 подборов) и Граффин (37 очков и 11 подборов) и Драммонд (20 очков и 11 подборов) из "Детройта". Харден набрал 43 очка (реализовав все 19 штрафных бросков), но сделал лишь 9 передач.

Хьюстон – Детройт 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41)