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Лечение демобилизованных бойцов – до сих пор самая острая проблема – руководитель ЦПУ АТО

24 Читати новину українською
Средств из госказны не хватает
Средств из госказны не хватает / 24 канал

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются бойцы в гражданской жизни, первое место занимает их лечение и медицинская реабилитация, сообщил руководитель Центра помощи участников АТО при Кировоградской ОГА Вадим Никитин.

Об этом он рассказал в комментарии сайту "24".

На практике сегодня в Кировоградской области и в Украине в целом "лидирует" проблема лечения ребят, которые возвращаются не с курортов и приносят тяжелые болезни: гепатиты, кардио-, онкозаболевания. Сегодня сообщили, что 21-летний больной раком парень утром умер. Другой ждет седьмую химию,
– говорит Никитин.

По его словам, на государственном уровне эта проблема не решается. Необходимых средств на пятом году войны до сих пор не выделяют. Поэтому и приходится как-то справляться на местном уровне, то есть искать средства в областной бюджет.

"Главный вопрос, который задаю себе: где взять средства, как заложить программы. За прошлый и за этот год из областной казны выделили 7, 6 миллиона: 2 млн – на бесплатное обследование, еще 2 млн – на вакцины для лечения гепатита С. Остальные – для лечения онко- и кардиоболезней. Но этого мало", – говорит Никитин.

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В Одесской области ситуация еще хуже. Взаимодействие между местными властями и организациями помощи участникам боевых действий не налажено, говорит руководитель ЦПУ АТО при Одесской ОГА Наталья Кручинина

"А что делать тем областям, где существует противодействие? Мы до сих пор в ручном режиме решаем проблемы диагностики и лечения. О лекарствах вообще молчу. Их покупаем только волонтерские средства", – говорит Кручинина.

Так, в Одесском регионе не популярно помогать участникам АТО, делится координатор. Мол, электорат имеет полярные предпочтения, поэтому депутаты, чтобы не распугать своих избирателей, не поддерживают инициатив по соцзащите защитников.

В областном совете мы не нашли поддержки депутатов. Кулуарно они говорят, что если выделять столько средств на помощь АТОшникам, то их электорат их повторно просто не выберет,
– возмущается Кручинина.

Проблему медицинской реабилитации военнослужащих можно было бы избежать, если бы их осматривали при увольнении в запас. Эта практика распространена в большинстве Вооруженных сил по всему миру, сообщает глава "Юридической Сотни" Леся Василенко.

Существует переходный период, когда человек, меняя статус военнослужащего на статус гражданского, проходит полное обследование: медицинское, оценку психологического состояния, ориентацию по соцзащите. Государство не имеет права отпускать в гражданскую жизнь человека, которого вылечило. Этим должно заниматься Минобороны,
– считает юрист.

В то же время нардеп Татьяна Рычкова утверждает, что с переходом на контрактную армию ситуация изменилась. Потому прохождение военной лечебной комиссии при увольнении из ВСУ – обязательно.

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Теги: Новости Украины Здоровье Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Міністерство оборони України
Источник: 24 канал
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