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Лечение рака гомеопатией удваивает риск смерти, – ученые

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Лечение рака гомеопатией удваивает риск смерти
Лечение рака гомеопатией удваивает риск смерти / mama.ua

Лечение онкозаболеваний гомеопатией, травами и методами альтернативной медицины повышает вероятность смерти пациента вдвое.

Такую заву сделали ученые из Йельского университета, передает Jama Network.

Используя при лечении народные методы люди часто отказываются от основной терапии, а это существенно ухудшает прогноз на выздоровление.

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По данным ученых, около 88% пациентов, больных раком, прибегают к дополнительным методам лечения. И хотя акупунктура или массаж действительно могут облегчить побочные эффекты от приема лекарств, они ни в коем случае не могут заменить терапии препаратами.

К сожалению, мы сталкиваемся с непониманием роли дополнительных методов лечения. Они могут только уменьшить неприятные симптомы от основного лечения, однако маркетологи представляют их как эффективную терапию,
– пояснил автор исследования, доктор Скайлер Джонсон.

via GIPHY

Что такое акупунктура?
Это лечебный метод, заключающийся в раздражении периферических нервных разветвлений с помощью уколов в определенные точки тела.

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Теги: Здоровье Медицина Лечение Онкозаболевания Народная медицина
Источник: 24 Канал
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