Леди Гага и Брэдли Купер трогательно спели в трейлере мелодрамы "Звезда родилась": видео

Киностудия Warner Bros опубликовала первый официальный трейлер мелодрамы "Звезда родилась", снятой по мюзиклу 1937 года. Брэдли Купер, который играет в фильме, также является его режиссером. А певица Леди Гага получила главную женскую роль.

Брэдли Купер сыграл кантри-музыканта Джексона Майна, который страдает зависимостью от алкоголя. Он решает помочь девушке Элли (Леди Гага) и сделать ее певицей. У них завязывается роман, а впоследствии между ними начинаются ссоры: девушка добивается славы, а Джексону становится трудно с этим мириться.

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Также в фильме снялись Дэйв Чаппелля, Эндрю Дайс Клэй и Сэм Эллиотт.

Отмечается, что фильм "Звезда родилась" выйдет в прокат 4 октября 2018 года.

Официальный трейлер фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой: видео

Интересно, что для съемок в фильме Леди Гага поставила условие, чтобы песни, звучащие в фильме, были записаны во время съемок, а не в студии.

"Терпеть не могу музыкальные фильмы, в которых актеры поют под плэйбэк, и по их губам видно, как они пытаются синхронизироваться с записью. У нас все будет вживую", – заявила певица.



Леди Гага и Брэдли Купер