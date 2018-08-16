Леди Гага напугала Сеть жуткими фото
Королева эпатажа, певица Леди Гага может легко удивить своих поклонников яркими и необычными фотографиями. Так, в социальных сетях продолжается обсуждение последней фрик-фотосессии, которая напоминает фильм ужасов.
Певица опубликовала новые снимки на свий странице в Instagram.
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Автором фотосессии стал режиссер и фотограф Эли Рассел Линнец, который известен голыми фотографиями семьи Кардашян-Вест.
На трех черно-белых фото певица не только позирует в откровенном образе, но и выглядит вычурно. Фильтры на снимках искажают фигуру и лицо Леди Гаги.
Леди Гага / Instagram
Леди Гага / Instagram
Леди Гага / Instagram
К слову, осенью на телеэкранах появится долгожданный фильм "Звезда родилась". Кинолента рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Мейна и певицы Элли, которые влюбились друг в друга. Главных героев сыграли Леди Гага и Брэдли Купер. Киностудия Warner Bros уже опубликовала первый официальный трейлер мелодрамы "Звезда родилась", снятой по мюзиклу 1937 года.
Смотрите трейлер фильма "Звезда родилась" (видео):