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Леди Гага напугала Сеть жуткими фото

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Леди Гага
Леди Гага / Instagram

Королева эпатажа, певица Леди Гага может легко удивить своих поклонников яркими и необычными фотографиями. Так, в социальных сетях продолжается обсуждение последней фрик-фотосессии, которая напоминает фильм ужасов.

Певица опубликовала новые снимки на свий странице в Instagram.

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Автором фотосессии стал режиссер и фотограф Эли Рассел Линнец, который известен  голыми фотографиями семьи Кардашян-Вест.

На трех черно-белых фото певица не только позирует в откровенном образе, но и выглядит вычурно. Фильтры на снимках искажают фигуру и лицо Леди Гаги.

Леді Гага / Instagram
Леди Гага / Instagram

Леді Гага / Instagram
Леди Гага / Instagram

Леді Гага / Instagram
Леди Гага / Instagram

К слову, осенью на телеэкранах появится долгожданный фильм "Звезда родилась". Кинолента рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Мейна и певицы Элли, которые влюбились друг в друга. Главных героев сыграли Леди Гага и Брэдли Купер. Киностудия Warner Bros уже опубликовала первый официальный трейлер мелодрамы "Звезда родилась", снятой по мюзиклу 1937 года.

Смотрите трейлер фильма "Звезда родилась" (видео):

 

Теги: LifeStyle Музыка Леди Гага
Источник: 24 Канал
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