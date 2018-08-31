Леди Гага очаровала элегантностью на премьере фильма "Звезда родилась": фото

Певица Леди Гага и актер Брэдли Купер представили на 75-м ежегодном Венецианском кинофестивале фильм "Звезда родилась", в котором сыграли главные роли.

На красной дорожке 32-летняя Леди Гага выглядела потрясающе в элегантном белом платье, которое дополнила черными туфлями на шпильках и маленькой черной сумочкой. Для выхода звезда выбрала прическу в стиле Монро.

Леди Гага на 75-м Венецианском кинофестивале

Звезда выбрала образ в стиле Монро

Леди Гага и Брэдли Купер

Выход фильма "Звезда родилась" в прокат ожидается 4 октября этого года.

Леди Гага и Брэдли Купер

Смотрите трейлер фильма "Звезда родилась": видео