Леди Гага показала романтический образ на прогулке в Париже
Американская певица Леди Гага приехала в Париж со своим женихом Кристианом Кариной в Париже, где продемонстрировала очень женственный и романтичный образ.
Леди Гага не боится экспериментировать со стилем, ведь в один день она выбирает экстравагантный образ с элементами эротики, а в другой – волшебный и скромный наряд. Так и произошло на этот раз, когда певица была замечена на прогулке с женихом Кристианом Кариной в Париже. После столицы Франции она отправится сразу в Венецию, представить там свой фильм "Звезда родилась" вместе с коллегой Брэдли Купером, где они исполнили главные роли.
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А сейчас Леди Гага решает свои дела и гуляет по Парижу с любимым. Для светского выхода артистка выбрала длинное красное платье американского бренда Co из коллекции осень-зима 2018/19. Платье очень напоминало стиль 50-х прошлого века. Свой выход женщина дополнила лодочками Jimmy Choo, сумкой Balenciaga и солнцезащитными очками-котиками.
После прогулки Леди Гага с мужем зашли в ресторан Lipp Restaurant.
Пользователи даже сравнили новый образ Леди Гаги с нарядами первой леди Франции Бриджит Макрон и принцессы Дании Мэри, которые сегодня тоже выбрали ярко-красные платья.