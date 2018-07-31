Леди Гага продает свою роскошную квартиру в Нью-Йорке: фото
Знаменитая эпатажная певица Леди Гага продает свои апартаменты, которые находятся в самом престижном районе Нью-Йорка – на западе Манхэттена. Стоимость квартиры – 23 миллиона долларов.
Квартира занимает целый этаж и имеет пять спален, гостиную, кухню, кабинет, а также две террасы на крыше. Об этом сообщает New York Post.
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Дизайн квартиры выполнен в стиле классического урбанизма. В интерьере преобладают нейтральные цвета – белый, кремовый, серый.
Интересно, что шестиэтажный дом, в котором жила Леди Гага, построен в 1857 году в итальянском стиле площадью 600 квадратных метров и был полностью обновлен дизайнерами с CWB Architects.
Источник: 24 Канал
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