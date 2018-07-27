Леди Гага продемонстрировала грудь и ягодицы в мокром платье: пикантные фото 18+

Американская звезда Леди Гага приняла участие в провокационной фотосессии в Малибу, примерив очень сексуальное прозрачное платье.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Новые снимки, обнародованные журналистами, продемонстрировали соблазнительные формы 32-летней певицы. Для нового фотосета звезда надела только черное бикини и белое прозрачное платье поверх тела. Съемки происходили в океане на побережье Малибу, из-за чего ее платье довольно сильно намокло и продемонстрировало все интимные части тела. Также на ее теле можно увидеть многочисленные татуировки.

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Леди Гага на пляже Малибу

Как оказалось, фотосессия проходила неподалеку от дома артистки (около особняке, который Гага приобрела за 24 миллиона долларов в 2014 году). Поклонники исполнительницы в соцсетях одобрили ее стройные формы, над которыми она последнее время уверенно работает.

Впоследствии звезда изменила пикантный образ и примерила другие не менее сексуальные наряды.