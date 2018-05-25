Леди Гага продемонстрировала три оригинальных образа за один день: фото
Эпатажная певица Леди Гага успела за день сменить аж три образа, причем все они очень отличались друг на друга.
32-летняя звезда прогулялась по Нью-Йорку в желто-голубом костюме, а впоследствии сменила его на романтичный "лук" с юбкой балерины, а тогда примеряла фантастическое красное мини-платье.
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Сначала Леди Гага появилась на публике в легком платье с юбкой-пачкой. Свой нежный образ певица дополнила классическими черными туфлями с открытой пяткой. К слову, эти туфли были в каждом ее образе.
Леди Гага
Второй "лук" звезды был сдержанным и элегантным. Леди Гага надела костюм, который состоял из миди-юбки и удлиненного пиджака в крупную серо-голубую и желтую клетку.
Последний образ певицы полностью соответствовал ее стилю – она сделала выбор в пользу яркого эпатажного платья с фатином.