Леди Гага продемонстрировала три оригинальных образа за один день: фото

Эпатажная певица Леди Гага успела за день сменить аж три образа, причем все они очень отличались друг на друга.

32-летняя звезда прогулялась по Нью-Йорку в желто-голубом костюме, а впоследствии сменила его на романтичный "лук" с юбкой балерины, а тогда примеряла фантастическое красное мини-платье.

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Сначала Леди Гага появилась на публике в легком платье с юбкой-пачкой. Свой нежный образ певица дополнила классическими черными туфлями с открытой пяткой. К слову, эти туфли были в каждом ее образе.

Леди Гага

Второй "лук" звезды был сдержанным и элегантным. Леди Гага надела костюм, который состоял из миди-юбки и удлиненного пиджака в крупную серо-голубую и желтую клетку.

Последний образ певицы полностью соответствовал ее стилю – она сделала выбор в пользу яркого эпатажного платья с фатином.