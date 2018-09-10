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Леди Гага стала звездой глянца Vogue: обнаженность в роскошных фото

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Леди Гага для Vogue
Леди Гага для Vogue / www.vogue.com

Американская певица Леди Гага снялась в волшебном фотосете для октябрьского выпуска американского глянца Vogue. В честь выхода мелодраматического фильма "Звезда родилась", певица откровенно рассказала о своей жизни и обнажилась в пикантных кадрах.

Об этом сообщается на сайте издания.

Леди Гага примерила несколько сдержанных и одновременно очень сексуальных образов таких премиальных марок как Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford. Стильные блузки, джинсы и пикантные платья с кружевом – все это о новой съемке с Леди Гагой.

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Обложку модного издания нежная и чувствительная Леди Гага, которую мы часто привыкли видеть в эпатажных образах, украсила в соблазнительном черном платье из бархата, уверенно демонстрируя свое декольте. Автором фотосессии стал дуэт талантливых фотографов Inez и Vinoodh.


Леди Гага для Vogue

Интимная фотосессия происходила дома у певицы в Малибу, США. Звезда поделилась мыслями о выходе будущей ленты с Брэдли Купером "Звезда родилась", украинская премьера которого запланирована на 11 октября 2018 года.


Леди Гага для Vogue

Леди Гага для Vogue

Леди Гага для Vogue

Леди Гага для Vogue

Леди Гага для Vogue

Леди Гага для Vogue

Леди Гага для Vogue

Смотрите трейлер фильма "Рождение звезды": видео

 

Теги: Музыка LifeStyle Мода Леди Гага
Источник: 24 Канал
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