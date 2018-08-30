Леди Гага в платье с глубоким декольте засветила растяжки на груди: фото
Знаменитая эпатажная певица Леди Гага показала новые фото с отдыха во Франции. На новых кадрах, звезда позирует в ярком оранжевом платье.
Фото 32-летняя Леди Гага опубликовала в Іnstagram. На новых снимках певица изображена в платье с откровенным декольте, под которое Гага не надела белье.
При этом фанаты звезды обратили внимание на заметные растяжки на ее груди.
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Леди Гага также позирует с сумкой коллекции Céline, которая еще нигде не представлена.
Источник: 24 Канал
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