Леди Гага в платье с глубоким декольте засветила растяжки на груди: фото

Знаменитая эпатажная певица Леди Гага показала новые фото с отдыха во Франции. На новых кадрах, звезда позирует в ярком оранжевом платье.

Фото 32-летняя Леди Гага опубликовала в Іnstagram. На новых снимках певица изображена в платье с откровенным декольте, под которое Гага не надела белье.



При этом фанаты звезды обратили внимание на заметные растяжки на ее груди.

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Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2018 р. о 4:49 PDT

Леди Гага также позирует с сумкой коллекции Céline, которая еще нигде не представлена.

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2018 р. о 4:48 PDT