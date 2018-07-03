Леди Гага засветилась в бикини на пляже в Калифорнии: пикантные фото

Американская поп-дива Леди Гага, по наблюдениям фанатов, заметно похудела. Ее стройные формы можно увидеть не только по фото в соцсетях, но и на новых снимках, где она отдыхает с бойфрендом на калифорнийском побережье.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

32-летняя звезда загорала у океана в раздельном купальнике черного цвета, который подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Ее пляжный образ дополнили стильные солнцезащитные очки бренда "Miu Miu". Стоит отметить, что Гага сейчас находится в прекрасной физической форме, несмотря на проблемы со здоровьем, которые ее постигли в начале 2018 года.

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Леди Гага

Возлюбленный Леди Гаги – 49-летний музыкальный менеджер Кристен Карино неохотно отнесся к приемам солнечных ванн, из-за которых лежал на песке в белой футболке и шортах, надев на голову соломенную шляпу и очки. Пара много разговаривала, пила охлажденные напитки и много фотографировалась.



Леди Гага і Кристен Карино

Напомним, что эпатажная Леди Гага подтвердила слухи о романе со своим агентом Кристеном Карино на церемонии награждения "Грэмми-2018". Там она неожиданно засветила роскошный перстень на безымянном пальце, дав повод для слухов о помолвке. Впервые о романе Гаги и Карино пресса заговорила еще в феврале 2017 года, а об их помолвке – еще летом.