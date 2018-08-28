Леди в красном: Бриджит Макрон и принцесса Дании очаровали ярким образом
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Бриджит прибыли с официальным визитом в Данию, где встретились с первыми лицами государства.
В частности, супруги встретились с королевой Маргрете, кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри.
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По совпадению Бриджит и Мэри выбрали для встречи наряды одинакового оттенка. Первая леди Франции дополнила образ пальто в тон платью, а принцесса Дании сделала акцент на изысканной броши.
Источник: 24 Канал
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