Ледяные пляжи и невероятные пейзажи: как выглядит Азовское море в марте

Пользователи сети поделились удивительными фотографиями с побережья Азовского моря. Весна еще не начиналась, а лед заполонил туристические пути.

На опубликованных снимках видно, что в марте море до сих пор покрыто большим слоем снега и льда, а песок едва виднеется из-под слоя зимних осадков.

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Сейчас синоптики обещают температуру около 0 градусов по Цельсию, однако ночные морозы не дают льду растаять. Поэтому пользователи социальной сети Instagram наслаждаются зимними пейзажами, которые охотно публикуют на своих страницах.

#морезамерзло#яумеюходитьповолнам#весназима️ Допис, поширений Екатерина жалковская (@katjasos13) 4 Бер 2018 р. о 9:47 PST

Допис, поширений Свадебные аксессуары LOVESTORY (@aliaksandr_wedding_accessories) 16 Бер 2018 р. о 11:56 PDT

Допис, поширений Nikita Cyxex (@transcendental_subject) 16 Бер 2018 р. о 1:20 PDT

Допис, поширений Tatiana Botunova (@miss.tnb) 17 Бер 2018 р. о 3:57 PDT

Допис, поширений Хитрик Юлия (@juljuice) 16 Бер 2018 р. о 11:29 PDT

Допис, поширений RD (@romdanyl) 16 Бер 2018 р. о 6:42 PDT

Допис, поширений Black_and_white (@wink066) 15 Бер 2018 р. о 4:13 PDT

Допис, поширений Black_and_white (@wink066) 15 Бер 2018 р. о 4:11 PDT

Допис, поширений Аня (@mybnwsoul) 15 Бер 2018 р. о 4:11 PDT

Допис, поширений Your Dream (@lobov.official) 15 Бер 2018 р. о 1:14 PDT

Допис, поширений Олег Нестеров (@chongo_chuck) 14 Бер 2018 р. о 9:59 PDT