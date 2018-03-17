Ледяные пляжи и невероятные пейзажи: как выглядит Азовское море в марте
Пользователи сети поделились удивительными фотографиями с побережья Азовского моря. Весна еще не начиналась, а лед заполонил туристические пути.
На опубликованных снимках видно, что в марте море до сих пор покрыто большим слоем снега и льда, а песок едва виднеется из-под слоя зимних осадков.
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Сейчас синоптики обещают температуру около 0 градусов по Цельсию, однако ночные морозы не дают льду растаять. Поэтому пользователи социальной сети Instagram наслаждаются зимними пейзажами, которые охотно публикуют на своих страницах.
Источник: 24 Канал
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