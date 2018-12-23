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      "Ледяные Волки" разгромно проиграли "Днепру"

      8 Читати новину українською
      Днепр победил Ледяных Волков
      Днепр победил Ледяных Волков / УХЛ

      "Ледяные Волки" на домашней арене проиграли "Днепру" со счетом 3:8 в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

      "Ледяные Волки" – "Днепр" 3:8 (1:2, 2:2, 0:4)
      Шайбы:       1:0 Черемнов (Найденев) – 2:16, 1:1 Коляда (Афанасьев) – 9:39, 1:2 Коваленко (Пугач, Макарицкий) – 16:48, 2:2 Шабанов (Чикида, Микульчик) – 28:32, 2:3 Золотухин (Жвачкин, Ромащенко) – 29:29, 3:3 Черемнов (Шабанов, Микола; ГБ) – 32:22, 3:4 Янышевский (Бондаренко, Декало) – 35:26, 3:5 Коляда (Бондаренко) – 43:08, 3:6 Ромащенко (Жвачкин, Золотухин) – 47:12, 3:7 Целогородцев (Брага, Тимченко) – 59:42, 3:8 Макарицкий (Брага, Тимченко) – 59:57

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      Первый и второй периоды команды провели на равных и ушли на перерыв перед финальным игровым отрезком при счете 3:4 в пользу гостей. В третьем периоде хозяевам льда не удалось навязать борьбу – "Ледяные Волки" пропустили сразу четыре шайбы, причем две из них были заброшены на последних 20-ти секундах встречи.

      После победы над "Волками" "Днепр" занимает второе место в турнирной таблице УХЛ, имея в активе 58 очков при 19-ти победах и 5-ти поражениях. Киевская команда, в свою очередь, находится на последней строчке с 7-ю пунктами при двух победах и 21 поражении.

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      Теги: Спорт Хоккей ХК "Днепр" ХК "Ледяные Волки"
      Источник: 24 Канал
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