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      "Ледяные Волки" разгромно уступили МХК "Динамо"

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      Ледяные Волки разгромно уступили МХК Динамо
      Ледяные Волки разгромно уступили МХК Динамо / uhl.ua

      МХК "Динамо" без проблем разгромил "Ледяных Волков" в Киеве со счетом 5:1. В первом периоде хоккеисты шайб не забивали и оставили все интересное на вторую и третью 20-минутку.

      Первый период прошел примерно в равной борьбе, ведь отличиться могли обе команды. В "Ледяных Волков" проявлял активность Фроленко, шайба после его удара отлетела в штангу. Затем "динамовцы" стали чаще угрожать воротам соперника. Но отлично действовали голкиперы команд Власенко у хозяев, и Гурко в составе харьковчан.

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      Открыть счет удалось именно гостям: на экваторе поединка мимо вратаря пробил Александр Праведный. Удвоить преимущество подопечным Александра Куликова удалось еще до перерыва – в конце второй 20-минутки комбинация Чердака и Сиротенко завершилась точным броском последнего, 0:2.

      В третьем периоде харьковский клуб довел счет до разгромного. Дебютный гол в составе "Динамо" провел Богдан Наливайко. Затем Дмитрий Халин оформил дубль красивым броском в "девятку". В пятый раз огорчить киевлян удалось Артему Кобикову, но шайбу престижа за "волков" забросил Александр Давыденко. Но этого для киевлян было слишком мало: "динамовцы" победили 5:1.

      Уверенный успех харьковских хоккеистов позволил им приблизится к "Белому Барсу", который на четвертой строчке. Теперь расстояние составляет 9 очков. "Ледяные Волки" – последние.

      "Ледяные Волки" – МХК "Динамо" 1:5 (0:0, 0:2; 1:3)
      Шайбы      : 0:1 Праведный (Пойманов, Праведный), 29:35. 0:2 Сиротенко (Чердак, Олейник), 37:03. 0:3 Наливайко (Пойманов, Халин), 43:00. 0:4 Халин (Праведный), 47:55. 0:5 Кобиков (Худяков, Максименко), 52:34. 1:5 Давыденко (Микульчик, Овчинников), 57:34.

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      Теги: Спорт МХК "Динамо" ХК "Ледяные Волки" Хоккей
      Источник: 24 Канал
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