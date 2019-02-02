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      Воруют теплую одежду: как люди реагируют на ледниковый период в США – фото, видео

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      В США люди продолжают страдать от сильных морозов. В результате сильных снегопадов и холода уже погиб по меньшей мере 21 человек. В штатах Среднего Запада даже ввели чрезвычайное положение.

      На водоеме Гранд-Лейк в Минессоте скульпторы даже не нужны . Природная аномалия сама создает впечатляющие белоснежные пейзажи.

      Читайте также: Арктический холод в США: число жертв значительно возросло

      "Здесь очень красиво. Но я замерзла. Очень холодно", – объснила местная жительница.

      Холод провоцирует американцев на грабежи. Уже зарегистрированы несколько нападений на людей ради теплой верхней одежды, заявили в полиции.

      сша
      Мощные морозы в США / Getty images

      цвк
      Природная аномалия в       США / Getty images

      сша
      США / Getty images

      Аэропорты в США переполнены теми, кто не может отправиться в запланированное путешествие или вернуться домой.

      Я была на деловой встрече. И пытаюсь вернуться домой еще со вторника. Мой рейс перенесли сначала на среду, потом на четверг, а теперь на пятницу. Может хоть сегодня удастся улететь домой,
      – сказала туристка Анна Асталас.

      сша
      Холод провоцирует американцев на грабежи       / Getty images

      На вынужденные каникулы ушли и школьники. В штатах Висконсин, Мичиган, Иллинойс и в городе Чикаго закрыли школы. Метеорологи отмечают, что сейчас здесь холоднее, чем в Антарктиде. Даже кипяток, который вынесли на улицу замерзает за считанные секунды.

      сша
      Обморожение можно получить за считанные минуты / Getty images

      В местном центре здравоохранения заявили, что при такой температуре можно получить обморожение за считанные минуты.

      Каждый раз, когда температура опускается ниже нуля, возникают риски, прежде всего, это обморожения. А длительный холод может привести до остановки сердца,
      – заверил специалист ожогового центра Райан Фей.

      Теги: Аномальные морозы в США Жертвы Погода Чрезвычайное положение Чрезвычайное происшествие Новости США
      Источник: 24 канал
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