Воруют теплую одежду: как люди реагируют на ледниковый период в США – фото, видео
В США люди продолжают страдать от сильных морозов. В результате сильных снегопадов и холода уже погиб по меньшей мере 21 человек. В штатах Среднего Запада даже ввели чрезвычайное положение.
На водоеме Гранд-Лейк в Минессоте скульпторы даже не нужны . Природная аномалия сама создает впечатляющие белоснежные пейзажи.
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"Здесь очень красиво. Но я замерзла. Очень холодно", – объснила местная жительница.
Холод провоцирует американцев на грабежи. Уже зарегистрированы несколько нападений на людей ради теплой верхней одежды, заявили в полиции.
Мощные морозы в США / Getty images
Природная аномалия в США / Getty images
США / Getty images
Аэропорты в США переполнены теми, кто не может отправиться в запланированное путешествие или вернуться домой.
Я была на деловой встрече. И пытаюсь вернуться домой еще со вторника. Мой рейс перенесли сначала на среду, потом на четверг, а теперь на пятницу. Может хоть сегодня удастся улететь домой,
– сказала туристка Анна Асталас.
Холод провоцирует американцев на грабежи / Getty images
На вынужденные каникулы ушли и школьники. В штатах Висконсин, Мичиган, Иллинойс и в городе Чикаго закрыли школы. Метеорологи отмечают, что сейчас здесь холоднее, чем в Антарктиде. Даже кипяток, который вынесли на улицу замерзает за считанные секунды.
Обморожение можно получить за считанные минуты / Getty images
В местном центре здравоохранения заявили, что при такой температуре можно получить обморожение за считанные минуты.
Каждый раз, когда температура опускается ниже нуля, возникают риски, прежде всего, это обморожения. А длительный холод может привести до остановки сердца,
– заверил специалист ожогового центра Райан Фей.