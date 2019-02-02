Воруют теплую одежду: как люди реагируют на ледниковый период в США – фото, видео

В США люди продолжают страдать от сильных морозов. В результате сильных снегопадов и холода уже погиб по меньшей мере 21 человек. В штатах Среднего Запада даже ввели чрезвычайное положение.

На водоеме Гранд-Лейк в Минессоте скульпторы даже не нужны . Природная аномалия сама создает впечатляющие белоснежные пейзажи.

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"Здесь очень красиво. Но я замерзла. Очень холодно", – объснила местная жительница.

Холод провоцирует американцев на грабежи. Уже зарегистрированы несколько нападений на людей ради теплой верхней одежды, заявили в полиции.



Мощные морозы в США / Getty images



Природная аномалия в США / Getty images



США / Getty images

Аэропорты в США переполнены теми, кто не может отправиться в запланированное путешествие или вернуться домой.

Я была на деловой встрече. И пытаюсь вернуться домой еще со вторника. Мой рейс перенесли сначала на среду, потом на четверг, а теперь на пятницу. Может хоть сегодня удастся улететь домой,

– сказала туристка Анна Асталас.



Холод провоцирует американцев на грабежи / Getty images

На вынужденные каникулы ушли и школьники. В штатах Висконсин, Мичиган, Иллинойс и в городе Чикаго закрыли школы. Метеорологи отмечают, что сейчас здесь холоднее, чем в Антарктиде. Даже кипяток, который вынесли на улицу замерзает за считанные секунды.

I did the boiling water trick for my kiddos. pic.twitter.com/kNTG6TrRoG — Bitzman of Bitzmanheim (@Pjschard) 31 січня 2019 р.

Chicago-area residents amused themselves in the midst of near-record-cold on Wednesday by taking boiling water outside, throwing it into the air, watching it freeze before it hit the ground, then sharing the video on social media.pic.twitter.com/GCbzgfKcBo — Evon (@EvonS777) 31 січня 2019 р.



Обморожение можно получить за считанные минуты / Getty images

В местном центре здравоохранения заявили, что при такой температуре можно получить обморожение за считанные минуты.

Каждый раз, когда температура опускается ниже нуля, возникают риски, прежде всего, это обморожения. А длительный холод может привести до остановки сердца,

– заверил специалист ожогового центра Райан Фей.