Легалайз в Массачусетсе: первым клиентом магазина с марихуаной стал местный мэр

В американском штате Массачусетс начали работу магазины, специализирующиеся на продаже каннабиса в рекреационных целях.

Первым покупателем марихуаны в городе Нортгемптон стал глава города Дэвид Наркевич, пишет NBC News.

Читайте также: В Великобритании легализовали лекарства из конопли

По его словам, покупку он совершил символично и заверил, что не собирается ее употреблять.

"В этом городе это историческая покупка. Завтра это будет артефактом. Поэтому употреблять марихуану я не буду", – сказал Наркевич.



Мэр Нортгемптона Дэвид Наркевич стал первым клиентом каннабис-шопа в городе

Мэр города считает легализацию марихуаны в штате большой победой. Ведь курение каннабиса было популярным в Массачусетсе давно, то сейчас, по крайней мере, будет регулироваться законом, и бюджет будет получать из этого выгоду. Продавать марихуану будут только лицам, достигшим 21 года.



Как марихуана влияет на организм человека: инфографика

Открытие магазина в городе ожидало более сотни человек, которые стояли в очереди на улице под холодным дождем и снегом.

Заметим, что в США марихуана легализована частично: в 33 штатах каннабис разрешено использовать в медицинских целях, в 10-ти – в рекреационных.



Где в мире легализована марихуана: инфографика

К слову, 15 ноября в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Гослекслужба выдала первую лицензию на импорт продуктов из марихуаны. Однако это оказалось фейком. В комментарии 24 каналу в Гослекслужбе опровергли достоверность выдачи подобной лицензии.