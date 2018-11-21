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      Легалайз в Массачусетсе: первым клиентом магазина с марихуаной стал местный мэр

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      В Массачусетсе разрешили употреблять марихуану в рекреационных целях
      В Массачусетсе разрешили употреблять марихуану в рекреационных целях / Фото из открытых источников

      В американском штате Массачусетс начали работу магазины, специализирующиеся на продаже каннабиса в рекреационных целях.

      Первым покупателем марихуаны в городе Нортгемптон стал глава города Дэвид Наркевич, пишет NBC News.

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      По его словам, покупку он совершил символично и заверил, что не собирается ее употреблять.

      "В этом городе это историческая покупка. Завтра это будет артефактом. Поэтому употреблять марихуану я не буду", – сказал Наркевич.


      Мэр Нортгемптона Дэвид Наркевич стал первым клиентом каннабис-шопа в городе

      Мэр города считает легализацию марихуаны в штате большой победой. Ведь курение каннабиса было популярным в Массачусетсе давно, то сейчас, по крайней мере, будет регулироваться законом, и бюджет будет получать из этого выгоду. Продавать марихуану будут только лицам, достигшим 21 года.


      Как марихуана влияет на организм человека: инфографика

      Открытие магазина в городе ожидало более сотни человек, которые стояли в очереди на улице под холодным дождем и снегом.

      Заметим, что в США марихуана легализована частично: в 33 штатах каннабис разрешено использовать в медицинских целях, в 10-ти – в рекреационных.


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      К слову, 15 ноября в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Гослекслужба выдала первую лицензию на импорт продуктов из марихуаны. Однако это оказалось фейком. В комментарии 24 каналу в Гослекслужбе опровергли достоверность выдачи подобной лицензии.

      Теги: Наркотики Новости США
      Источник: 24 Канал
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