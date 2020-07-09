Верховная Рада рассматривает законопроект о легализации игорного бизнеса, который официально запрещен в Украине с 2009 года. В обществе началась жаркая дискуссия о том, нужна ли вообще легализация и не приведет ли это к еще большей бедности среди населения.

Кто-то говорит, что легализация приведет к тому, что люди начнут проигрывать больше денег, будут беднеть и, как следствие, в Украине ухудшится криминогенная ситуация и уровень жизни. Согласно опросам, большинство украинцев выступает против легализации. 24 канал спросил экспертов и собрал все "за" и "против", чтобы понять, нужна ли Украине сейчас легализация казино и игровых автоматов.

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Другие же уверены, что азартные игры – неотъемлемая часть жизни общества в 21 веке, и если не легализовать, то играть все равно будут подпольно.

Зачем Украине легализация игорного бизнеса?

В пояснительной записке к законопроекту 2285-д сказано, что индустрия развлечений, элементом которой являются азартные игры, неотъемлемая составляющая цивилизации. Этой области свойственны как доходность, так и определенная общественная вредность. Именно поэтому народные избранники решили разработать соответствующий механизм регулирования, чтобы пользы было больше, а вреда – меньше.

Легализация игорного бизнеса является одной из тех реформ, которые должны обеспечить постоянный доход в государственный бюджет, привлекать инвесторов, туристов и создавать рабочие места.

В бюджете на 2020 год предусмотрено 4,4 миллиарда гривен дохода по продаже лицензий на казино и игровые залы. Депутаты мотивируют принятие закона тем, что каждая сотая гривна в украинской экономике вращается в теневом игровом секторе.

Замаскированное нелегальное игорное заведение / Фото Нацполиции

Фактически, каждая сотая гривна, что зарабатывается украинцами, "спускалась" в игровых автоматах. Это примерно 1% ВВП Украины. Я думал, что это гораздо меньшие суммы,

– сказал депутат "Слуги народа" Марьян Заболоцкий.

В законопроекте отмечается, что с 2009 года, пока действовал запрет, украинский бюджет терял ежегодно 10 миллиардов гривен. Несовершенство украинского законодательства позволило маскировать игорные заведения под "лотереи", и они успешно работали в тени.

И даже несмотря на заявления министра внутренних дел Арсена Авакова в 2014 и 2019 годах о конце игорного бизнеса в Украине, ситуация не менялась – менялись только вывески.

Что может изменить законопроект?

Выход бизнеса из тени позволит государству стандартизировать правила игры, мониторить их соблюдение и фильтровать "игроков" на рынке. Например, законопроект предусматривает, что:

организатором азартных игр может быть лицо с уставным капиталом более 30 миллионов гривен, у которого отсутствует непогашенная судимость за корыстные преступления и которое не является гражданином государства-агрессора;

запрещается участвовать в игре организаторам, спортсменам, людям, которые могут повлиять на результат и лицам, моложе 21 года;

запрещается размещение игорных заведений в органах власти, культуры, медучреждениях, религиозных сооружениях, жилых домах, МАФах и менее чем в 500 метрах от учебных заведений;

игровые автоматы должны соответствовать международным стандартам и быть подключенными к системе онлайн-мониторинга. В частности, запрещено устанавливать процент выигрыша механическим способом.

Легализация игорного бизнеса позиционируется как часть процесса либерализации предпринимательской деятельности. Логически эта реформа должна стоять где-то рядом с рынком земли и большой приватизацией, которые должны наполнять украинский бюджет и внедрить либеральную модель экономики.

И хотя запланированніе 4,4 миллиарда гривен дохода в бюджет, по сравнению с ежегодным триллионом гривен – это капля в море, власти считают, что эта отрасль бизнеса способна развиваться, предоставлять рабочие места и привлекать иностранных инвесторов. Параллельно в стране будет развиваться другая отрасль – туризм.

Однако, все ли так положительно, как следует из планов политиков?

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Лудомания, бедность и другие подводные камни

Украина сейчас находится не в лучшей экономической форме. По прогнозу международной организации ЮНИСЕФ, из-за коронавирусного кризиса уровень бедности в Украине может вырасти с 27% до 44%.

Известно, что граждане бедных стран более склонны к зависимостям: алкогольной, наркотической, игровой и др. Легализация игорного бизнеса означает, что в массы выйдет реклама казино и букмекерских контор. И вообще открытая деятельность игровых заведений приведет к популяризации и привлечению к игре большего количества людей.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии 24 каналу сказал, что популяризация игровой индустрии может привести к увеличению количества трагедий, когда люди продают последнее имущество, влезают в долги, лишая свои семьи средств существования.

"Власть не понимает, что игорный бизнес не создает стоимость, а лишь перераспределяет средства. Доходы, которые получит бюджет, – это лишь около 2% от средств, которые отберут игорные заведения у граждан (с учетом того, что до 2024 года игорные заведения не будут платить налогов). Для государства было бы более выгодно, если бы человек не играл в азартные игры, а купил на эти деньги какие-то товары для своей семьи. Из этих средств государство получило бы НДС в размере 20%, а также налог с прибыли предприятий" , – отметил Хмелевский.

Эксперт из аналитической компании "Левиафан" Николай Мельник в комментарии 24 каналу отметил, что проблема игромании уже существует, потому что игровые автоматы работают в тени. Вопрос в том, сможет ли государство обеспечить защиту игроков.

Нелегальные игровые автоматы работают через компьютеры / Фото Нацполиции

Механизм защиты игроков появляется только с легализацией и выходом рынка из тени. Законопроект 2285-д предусматривает создание реестра лудоманов, штрафы для игорных заведений за допуск лудомана к игре, право семьи через суд лишить члена семьи права играть, а также повышение возраста разрешения на игру до 21-го года,

– сказал Мельник.

Иностранный опыт

Игровой бизнес – очень древняя отрасль, которая существовала еще во времена Римской Республики. Массово легализовали ее в США во времена экономического кризиса 1930-х годов, известного как "Великая депрессия". Легализация казино и тотализаторов была обусловлена ​​потребностью в деньгах, которые шли из налогам и созданием новых рабочих мест.

С тех пор власть Соединенных Штатов по-разному подходила к регулированию игорного бизнеса, пока легализация окончательно не закрепилась в ментальности граждан и не начала приносить реальный доход. В 2010 году из 11 штатов, где легализован игорный бизнес, поступило 5 миллиардов долларов налогов.

Интересным примером является Монако, в которое едут со всей Европы, чтобы сыграть в казино. Для жителей княжества игра в казино запрещена – аттракцион только для туристов. Однако, игорная индустрия является просто очень привлекательной изюминкой этой страны, потому что основной доход Монако получает в целом с туристической отрасли.

Столица казино – Макао / Фото Bloomberg

Исключительным является кейс азиатского города Макао, который является крупнейшим игровым центром в мире. С 2010 года игорный бизнес приносит городу 70% бюджета. Почти две трети граждан работают в этой области.

Легализовать надо правильно: что не так пошло в Грузии?

Развитие игорного бизнеса сопровождается не только экономическим ростом. Проблема лудомании актуальна для многих стран мира, которые легализовали игорный бизнес. Грузия – яркий тому пример.

Согласно данным грузинского "Центра по исследованию азартных игр и предотвращения лудомании", в Тбилиси 48% школьников играют в азартные игры. И хотя вход в игорные заведения в Грузии открыт с 21 года, никто не мешает школьникам регистрироваться на онлайн-казино, где нет никаких ограничений.

Официальную статистику количества лудоманов Грузия не ведет. По подсчетам неправительственной организации "Матери против азартных игр", каждый пятый житель Грузии страдает игроманией.

Общественные организации начали лоббировать законопроект, запрещающий рекламу казино. Однако, только 42 из 150 депутатов поддержали инициативу.

Впрочем, есть и другая сторона грузинского опыта. По данным Forbes, общий оборот игорного бизнеса в Грузии в 2017 году составил 2,2 миллиарда долларов. Это -13,5% от ВВП. Грузинские казино имеют большую популярность у туристов, а отрасль продолжает стремительный рост. Эксперты из Transparency International советуют им продолжать либеральный подход к развитию игорного бизнеса, потому что это напрямую связано с развитием туристической отрасли.

Говоря об Украине, сценарий развития игорного бизнеса точно не будет похожим на Макао и Монако, ведь он предусматривает вливание значительных инвестиций. А для этого Украине нужно лучше развивать туристическую отрасль и что-то делать с уровнем коррупции.

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Проблемы законопроектов "Слуги народа"

Первое, к чему возникают вопросы – это не к самому законопроекту 2285-д, а к сопутствующему – 2713-р, который касается налогов. Согласно ему, игровые заведения до 2024 года не будут платить налогов в государственный бюджет, в то же время втрое вырастет цена за лицензию. Некоторые оппозиционные политики уже успели назвать это "дерибаном", потому что якобы все деньги пойдут в карман бизнесменам, а люди останутся разграбленными.

Здесь следует пояснить, что налоговые каникулы – вполне обычный инструмент для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов и дать возможность отрасли развиваться без налогового давления. Более того, украинская власть должна научиться регулировать этот бизнес, а на это могут уйти годы. Это и создание системы онлайн мониторинга и внедрение в украинскую налоговую систему новых инструментов и тому подобное.

Законопроект 2713-д является решающим для привлечения в Украину иностранного капитала в игорный бизнес. Если же изменения, предусмотренные законопроектом, не вступят в силу, то бизнесменам будет трудно рассчитать все риски и оценить способность системы налогообложения работать бесперебойно. Как следствие – будет гораздо меньше желающих купить лицензию.

Председатель ОО "Ассоциация политических наук" Дмитрий Синченко считает, что вокруг закона 2713-д могут содержаться "договорняки" / Фото из архива героя

"Очень высокая цена лицензии позволит зайти на этот рынок только очень крупным игрокам, которые сразу станут монополистами и в дальнейшем не будут пускать на этот рынок небольшие компании. А это – уже препятствия для свободной экономики. Создается впечатление, что компании, которые готовы зайти на этот рынок уже провели соответствующие переговоры и находятся на "низком старте". Освобождение от налогообложения на целых четыре года – это создание неконкурентных условий для другого бизнеса в сфере услуг и недополучение налогов государством", – сказал Синченко в комментарии 24 каналу.

Действительно, завышение цен на лицензии делает их одними из самых дорогих в мире. И если местные "дельцы" уже, наверное, готовы их приобрести и начать захватывать рынок, то неизвестно, пойдут ли на это иностранцы, учитывая все риски ведения бизнеса в Украине.

50% полученных денег с лицензий пойдут в специальный фонд для поддержания образования, спорта, медицины и науки, отмечает юрист из АО Kachura Lawyers Андрей Шульгин.

Специальный фонд будет формироваться за счет платежей за лицензии на проведение букмекерской деятельности, азартных игр, казино в сети интернет и других видов гемблинговой деятельности. Если быть конкретным – это 50% платежей за лицензии на проведение азартных игр в казино и на игровые столы и автоматы,

– сказал Шульгин 24 каналу.

Стоит понимать, что легализация игорного бизнеса – это немалая ответственность для власти. Ведь каждый недокрученный винтик в этой хрупкой системе может стать причиной больших проблем, решение которых постоянно сдерживает коррупция.

Глава правления ОО "Совет информбезопасности и киберзащиты" Эллина Шнурко-Табакова отметила, что условия легализации должны стоять таким образом, чтобы исключить коррупцию и отмывание средств.

"Отдельный вопрос – невозможность функционирования незарегистрированных в Украине онлайн казино, защита игроманов и их прав, охрана психологического здоровья детей. Каждая транзакция должна быть не только доступной для налогообложения, но и идентифицировать игрока. Современные IТ системы способны удовлетворить такие требования, а международный опыт и сертификация – минимизировать влияние чиновников, мафии и мошенников", – сказала Шнурко-Табакова 24 каналу.

Процесс может затянуться Дефицит профессионального подхода к легализации игорного бизнеса

Все, как и в любом деле, зависит от реализации. Готова ли действующая власть взять на себя ответственность, учесть все факторы легализации игорного бизнеса и избежать "полу мер", выгодных олигархам, – вопрос открытый.