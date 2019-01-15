"Леганес" ярко представил игрока сборной Украины: фото и видео
Украинский защитник Василий Кравец был представлен во вторник, 15 января, в пресс-зале спортивного комплекса "Леганеса", в качестве игрока испанского клуба.
Контракт с футболистом подписан на четыре с половиной года, с возможностью продления еще на год.
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Василий Кравец перешел в "Леганес"
Я счастлив, я уже заметил, что "Леганес" – это семья, все очень близки. Выступления за этот клуб сделают меня сильнее и профессиональней,
– сказал Кравец.
Также главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино прокомментировал переход Кравца в команду. По словам наставника, он надеется задействовать украинца в качестве игрока основы.
Кравец провел тренировки и чувствует себя хорошо. Завтра мы определимся с составом (на матч с "Реалом") и он тот игрок, на которого мы рассчитываем,
– цитирует Пеллегрино Marca.
Смотрите видео представления Василия Кравца в Леганесе
Напомним, что за "Леганес" выступает еще один игрок сборной Украины – вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", он находится в аренде в команде.