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      "Леганес" ярко представил игрока сборной Украины: фото и видео

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      "Леганес" представил Василия Кравца
      "Леганес" представил Василия Кравца / ФК "Леганес"

      Украинский защитник Василий Кравец был представлен во вторник, 15 января, в пресс-зале спортивного комплекса "Леганеса", в качестве игрока испанского клуба.

      Контракт с футболистом подписан на четыре с половиной года, с возможностью продления еще на год.

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      Василий Кравец перешел в "Леганес"

      Я счастлив, я уже заметил, что "Леганес" – это семья, все очень близки. Выступления за этот клуб сделают меня сильнее и профессиональней,
      – сказал Кравец.

      Также главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино прокомментировал переход Кравца в команду. По словам наставника, он надеется задействовать украинца в качестве игрока основы.

      Кравец провел тренировки и чувствует себя хорошо. Завтра мы определимся с составом (на матч с "Реалом") и он тот игрок, на которого мы рассчитываем,
      – цитирует Пеллегрино Marca.

      Смотрите видео представления Василия Кравца в Леганесе

      Напомним, что за "Леганес" выступает еще один игрок сборной Украины – вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", он находится в аренде в команде.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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