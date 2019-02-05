"Леганес" Лунина и Кравца в меньшинстве обыграл на выезде "Райо Вальекано": видео

В чемпионате Испании состоялся матч с участием "Леганес", в котором выступают два игрока сборной Украины – вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец. Их команда гостила в "Райо Вальекано". И победила в меньшинстве.

Райо Вальекано – Леганес 1:2

Голы: А. Гарсия, 83 – Брейтвейт 36, Эн-Несири, 85

Изъятие: Ньйом, 58 (Леганес)

Еще в первом тайме "Леганес" вышел вперед усилиям Брейтвейта. Нападающий головой переправил мяч за линию ворот после подачи с углового.

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Больше событий в матче произошло во втором тайме. Сначала Ньйом оставил "Леганес" в меньшинстве – игрок жестко заехал по ногам сопернику, за что и получил прямую красную карточку.

Численным преимуществом "Райо Вальекано" воспользовался в конце матча, когда Альваро Гарсия сравнял счет. Но уже через две минуты "Леганес" снова был впереди – гол на счету Эн-Несири.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Леганес

Что касается украинцев, то Лунин попал в заявку на матч, но на поле так и не вышел. Кравець тоже участия в матче не принимал.

Благодаря этой победе "Леганес" поднялся на 13 место в чемпионате Испании.

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