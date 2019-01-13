"Леганес" официально объявил о подписании игрока сборной Украины

Испанский "Леганес" официально объявил о подписании контракта с защитником сборной Украины и испанского "Луго" Василием Кравцом.

21-летний игрок подписал с командой контракт на 4,5 года с возможностью продления соглашения еще на год.

Читайте также: Львовские "Карпаты" назначили нового главного тренера

Таким образом вскоре левый защитник сможет дебютировать в Примере.

Напомним, что за "Леганес" выступает еще один игрок сборной Украины – вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", находится в аренде в команде.

Стоит отметить, что "Леганес" не сообщает о сумме контракта. Однако по сообщению испанских СМИ, речь идет о 2 миллионах евро.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram