"Леганес" официально объявил о подписании игрока сборной Украины
Испанский "Леганес" официально объявил о подписании контракта с защитником сборной Украины и испанского "Луго" Василием Кравцом.
21-летний игрок подписал с командой контракт на 4,5 года с возможностью продления соглашения еще на год.
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Таким образом вскоре левый защитник сможет дебютировать в Примере.
Напомним, что за "Леганес" выступает еще один игрок сборной Украины – вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", находится в аренде в команде.
Стоит отметить, что "Леганес" не сообщает о сумме контракта. Однако по сообщению испанских СМИ, речь идет о 2 миллионах евро.
Источник: 24 Канал
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