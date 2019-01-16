"Леганес" поставил точку касательно перехода Лунина

Спортивный директор испанского "Леганеса" Тема Индианс заявил, что представители мадридского "Реала", который владеет правами на Андрея Лунина, не связывались по поводу возможного возвращения украинского вратаря по аренде.

В "Леганесе" подтвердили, что получают звонки от "Реала" касательно Лунина, однако они не касаются его возвращения.

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"Кроме обычных звонков с вопросами о состоянии Лунина, мы ничего не слышали от "Реала", – сказал спортивный директор.

Кроме того, арендное соглашение украинского голкипера не предусматривает досрочного расторжения, сообщает As. Также, по информации издания, Лунин доволен своим положением.

Испанские СМИ ранее писали о возвращении Лунина в "Реал" из-за возможного перехода Кико Касильи в "Лидс". "Реал" якобы планировал отозвать из аренды Лунина, поскольку в клубе остается только два вратаря.

В текущем сезоне 19-летний украинец провел за "Леганес" 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Напомним, что главный тренер "Леганес" Маурисио Пеллегрино выразил желание сохранить Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Однако, по его словам, эту позицию все равно нужно усилить.