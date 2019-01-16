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      "Леганес" поставил точку касательно перехода Лунина

      61 Читати новину українською
      Лунин остается в Леганесе
      Лунин остается в Леганесе / as.com

      Спортивный директор испанского "Леганеса" Тема Индианс заявил, что представители мадридского "Реала", который владеет правами на Андрея Лунина, не связывались по поводу возможного возвращения украинского вратаря по аренде.

      В "Леганесе" подтвердили, что получают звонки от "Реала" касательно Лунина, однако они не касаются его возвращения.

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      "Кроме обычных звонков с вопросами о состоянии Лунина, мы ничего не слышали от "Реала", – сказал спортивный директор.

      Кроме того, арендное соглашение украинского голкипера не предусматривает досрочного расторжения, сообщает As. Также, по информации издания, Лунин доволен своим положением.

      Испанские СМИ ранее писали о возвращении Лунина в "Реал" из-за возможного перехода Кико Касильи в "Лидс". "Реал" якобы планировал отозвать из аренды Лунина, поскольку в клубе остается только два вратаря.

      В текущем сезоне 19-летний украинец провел за "Леганес" 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

      Напомним, что главный тренер "Леганес" Маурисио Пеллегрино выразил желание сохранить Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Однако, по его словам, эту позицию все равно нужно усилить.

      Теги: Футбол Спорт Реал Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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