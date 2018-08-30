"Леганес" представил Андрея Лунина, которого арендовал у "Реала"
Он не сумел зацепиться в "Реале" и вынужден искать счастья под солнцем в составе аутсайдера Примеры. И как бы не сложилась карьера Андрея Лунина, 19-летнего голкипера уже успели полюбить в Испании.
Во время презентации в "Реале" украинец не побоялся сказать несколько слов на чужом для себя языке. Выразил уважение и журналистам в "Леганесе".
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В новой команде, где будет выступать в течение года в аренде Лунин получил 29-й номер. Очевидно, основным в рамке украинца пока не видят. Но Андрей очередной вызов принимает как и положено профессионалу.
У меня есть возможность здесь играть и конкурировать,
– сказал голкипер "Леганеса".
А бороться за статус номера один в "Леганесе" придется в том числе и с Иваном Куэльяром, который, к слову, в двух стартовых турах пропустил аж четыре гола. Следующий поединок команда "Лунина" проведет в субботу, 1 сентября, против "Реала", против которого украинец, в соответствии с условиями соглашения, играть не может.
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