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      Легенда "Карпат" будет выступать во второй лиге Кипра

      42 Читати новину українською
      Худобяк решил продолжить футбольную карьеру на Кипре
      Худобяк решил продолжить футбольную карьеру на Кипре / campeones.ua

      Украинский хавбек Игорь Худобяк решил продолжить футбольную карьеру на Кипре. Футболист будет выступать во второй лиге Кипра за команду "Этникос".

      О том, что 33-летний Худобяк решил переехать на Кипр сообщает Goal.com.cy.

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      "Этникос", который выступает во втором по силе дивизионе Кипра, находится на втором месте в турнирной таблице.

      Отметим, что предыдущим местом работы украинца был клуб из Казахстана – "Акжайик". Ранее Худобяк также выступал за львовские "Карпаты" и российский "Ростов".

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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