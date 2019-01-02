Легенда "Карпат" будет выступать во второй лиге Кипра

Украинский хавбек Игорь Худобяк решил продолжить футбольную карьеру на Кипре. Футболист будет выступать во второй лиге Кипра за команду "Этникос".

О том, что 33-летний Худобяк решил переехать на Кипр сообщает Goal.com.cy.

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"Этникос", который выступает во втором по силе дивизионе Кипра, находится на втором месте в турнирной таблице.

Отметим, что предыдущим местом работы украинца был клуб из Казахстана – "Акжайик". Ранее Худобяк также выступал за львовские "Карпаты" и российский "Ростов".

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