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      Легенда "Карпат" официально перешел в худшую команду Венгрии

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      Голодюк выступать в чемпионате Венгрии
      Голодюк выступать в чемпионате Венгрии / haladas.hu

      Украинский футболист Олег Голодюк перешел в клуб чемпионата Венгрии "Галадаш" из города Сомбатхей. Игрок заключил соглашение на правах свободного агента.

      Контракт подписан до конца сезона, однако в него включена опция продления еще на один год, сообщает официальный сайт новой команды украинца.

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      31-летний полузащитник находился на просмотре в клубе, проведя за венгров спарринг против казахстанского "Окжетпеса".

      В составе новой команды Голодюка выступает другой украинец – Юрий Габовда. Он перешел в "Галадаш" летом прошлого года.

      Сейчас "Галадаш" занимает последнее место в чемпионате Венгрии. В 18 матчах клуб одержал только 2 победы и трижды сыграл вничью.

      В нынешнем сезоне 31-летний Голодюк сыграл за "Карпаты" всего 5 матчей в чемпионате Украины. В общем легенда "львов" провел за львовский клуб 222 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

      Этой зимой "Карпаты" покинет лидер команды – Марьян Швед. В его услугах заинтересован шотландский "Селтик", и новый тренер львовян Фабри Гонсалес подтвердил переход украинца. Уже покинул ряды "львов" 20-летний Орест Лебеденко, который стал игроком испанского клуба "Луго".

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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