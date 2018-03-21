Легенда советского хоккея покончил с собой в Москве, – СМИ

Накануне в возрасте 72 лет трагически ушел из жизни легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов. Вполне вероятно, что мужчина покончил жизнь самоубийством, поскольку из-за болезни у него отказали ноги и он потерял смысл жизни, правда официально о причинах смерти пока не сообщается.

Сначала печальную весть обнародовал клуб "Легенды хоккея".

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"20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Чемпион мира, двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА и "Крылья Советов", участник Суперсерии СССР – Канада 1972 г., а также серии 1974, Юрий Григорьевич в течение многих лет был членом нашей большой семьи – Клуба "Легенды хоккея", – говорится в заметке.

Кроме того, клуб выразил соболезнования родным и близким Шаталова в связи с невосполнимой утратой.

Впоследствии в телеграмм-канале Mash появилась информация, что бывший спортсмен покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что он страдал от тяжелого хронического заболевания.

"После того, как из-за болезни у него отказали ноги, Юрий потерял смысл жизни. Прощальную записку Юрий Григорьевич не оставил. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября 2017 года в Москве нашли мертвым легендарного чемпиона СССР Виктора Толмачева.