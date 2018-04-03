Легендарная металл-группа Helloween сыграет единственный концерт в Украине

9 апреля в Киеве впервые за много лет популярный немецкий Helloween выступит в оригинальном звездном составе. Украинские металл-фаны услышат все классические хиты группы и станут участниками всемирного тура Pumpkins United.

Helloween – одни из самых уважаемых представителей года и считаются основателями немецкого melodic speed metal. Как крестные отцы этого жанра, Helloween стали одной из самых влиятельных металлических групп планеты. Начиная с середины 1980-х, музыканты выступали хедлайнерами на самых популярных фестивалях мира, среди которых Rock in Rio, Loudpark, Wacken и Woodstock.

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Группа провела масштабные туры в компании Iron Maiden, Black Sabbath, Dio, Slayer и Ozzy Osbourne. Helloween играли на острове Борнео и даже на высоте 10600 футов, в самой столице мира – городе Ла-Пас в Боливии. Феерическое шоу группы на фестивале Monsters Of Rock-1988 в замке Донингтон перед более чем 100 тысячами "металлистов" было таким же запоминающимся, как и масштабный тур MTV Headbanger`s Ball tour в США вместе с Anthrax и Exodus.

Helloween выпустили 15 студийных и 3 "живых" альбома, продали более 8 миллионов дисков и завоевали 14 золотых и 6 платиновых наград. В течение 30 лет Helloween радовали поклонников фантастическими рифами, великолепными песнями и мелодиями.

Helloween – I Want Out

В 2015 году родилась идея тура Pumpkins United. Два года переговоров – и наконец Helloween собрался в оригинальном составе и начал концертную поездку. Каждое выступление группы продолжается почти 3 часа. Бас-гитарист Маркус Гросскопф отмечает:

В нашем сет-листе есть песни, которые мы не играли долгое время или вообще никогда не выполняли. Поэтому пусть зрители готовятся к сюрпризам.

Единственный концерт Helloween в Украине состоится в киевском Дворце спорта. Это уникальное событие, которое войдет в рок-историю нашей страны и навсегда останется в памяти всех поклонников тяжелого металла.

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