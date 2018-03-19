Легендарная украинская биатлонистка решила завершить карьеру

О возможном завершении карьеры, из-за затяжной болезни, заявила лидер женской команды Украины по биатлону Юлия Джима.

Об этом сообщает XSport.

"Скорее всего, это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше. В конце сезона формы как таковой не было. После болезни трудно за неделю набрать форму, это вообще нереально", – сказала она.

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По словам Джими, ей жаль, что в этом году не удалось выйти на пик формы и почувствовать легкость.

Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще неожиданно пришла, и не вовремя. Главный старт сезона для меня оказался провальным, так как в то время я не смогла найти нужные кондиции,

– добавила спортсменка.