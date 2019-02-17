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      Легендарні "За двома зайцями" прозвучать в Національній філармонії України

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      Юрій Шевченко (праворуч) в образі "зайця"
      Юрій Шевченко (праворуч) в образі "зайця"

      25 лютого у Колонному залі ім. М Лисенка Національної філармонії України відбудеться концерт симфонічної музики, в якому прозвучить сюїта з балету "За двома зайцями" відомого київського композитора Юрія Шевченка.

      Сюїта складається з 13-ти частин, кожна з яких найяскравіше характеризує відомі персонажі комедії, які завдяки композитору знайшли відображення в однойменній балетній постановці на сцені Національної опери України.

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      Прем'єра балету "За двома зайцями" на музику Юрія Шевченка, яка відбулася у 2017 році в Національній опері, викликала справжній фурор. Адже поставити комедію в хореографічному жанрі до недавно не наважувався жоден режисер (балетмейстер-постановник Віктор Литвинов), а передати колорит та атмосферу Києва минулого століття в музичному викладі, завдання було дуже складне. Постановка була гідно відзначена не тільки глядачами, а й завоювала відразу дві "Київські Пекторалі" ("За краще пластичне вирішення" та "За кращу сценографію"). А композитор Юрій Шевченко вже давно отримав визнання сучасників – він, мабуть, єдиний композитор, відзначений цією нагородою вісім разів.

      Канва наших "Зайців" тільки здається простою і навіть примітивною, а починаєш в неї занурюватися і розумієш: все це може і так, але розповісти про цирульника-невдаху і його пригоди мовою симфонічної музики – надзвичайно складне творче завдання, – розповів Юрій Шевченко.

      Юрій Шевченко
      Юрій Шевченко

      Були сумніви у композитора і щодо відомої пісеньки Голохвастова та компанії "В небі канарєєчка літає...", яка була знаковою для екранної постановки. Автор зізнався, що, якби її не було, то цього не зрозуміли глядачі. Тому, не цитуючи буквально твір відомого київського композитора Вадима Гомоляки, Юрій Шевченко "трохи погрався" з відомою мелодією, і в підсумку вона таки увійшла в сюїту, додавши їй колорит.

      Диригентом-постановником балету став Володимир Кожухар, мабуть, один з найтитулованіших і визнаних диригентів сучасності. Саме він запропонував після успішної театральної прем'єри виконати сюїту з балету "За двома зайцями" в концертному варіанті. Таким чином, у програму, яка буде представлена в Національній філармонії 25 лютого, увійшли найбільш яскраві музичні фрагменти: "Голохвастов", "Ранкові дзвони", "Чобітки", "Галя. Заручини з Голохвастовим", "Проня і батьки", "Інтермедія (Піаніст)", "Одягання Проні", "Романс Голохвастова", "Плітки", "Вальс на Хрещатику", "Викриття Голохвастова", "Монолог Голохвастова" і "Фінал".

      Крім 13-ти заявлених частин сюїти "За двома зайцями" для концертного виконання, окремим "бонусом" для глядачів буде "Школа танців". Це авторський варіант відомої мелодії "Школа танців Соломона Пляра". До речі, Соломон Пляр – реальний персонаж Соломон Шкляр, історичне обличчя, київський перукар, який відкрив на початку XX століття школу танців, яка фактично була клубом знайомств киян і киянок.

      Жартівлива пісенька свого часу міцно прописалася в одеському маскульті, а одесити та кияни довгий час сперечалися щодо її авторства. Мабуть, не випадково першими глядачами, яким було презентовано концертний варіант сюїти "За двома зайцями" та коди до неї – "Школи танців", в кінці минулого року стали одесити. Концерт мав великий успіх. Киянам же представиться можливість знову зануритися в історію про горе-цирульника та оцінити "музичні портрети" улюблених героїв, майстерно виписані Юрієм Шевченком.

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      Автор: Национальная опера Украины
      Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Киева Национальная опера Украины
      Источник: 24 Канал
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