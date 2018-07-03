Легендарного филиппинского боксера убрали из рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) исключила из своего топа бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Боксер покинул ТОП-15 рейтинга.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на рейтинг WBO.

Филиппинский боксер готовится к поединку с Лукасом Маттиссе. Встреча состоится 14 июля в Куала-Лумпуре. Это будет бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Из-за этого Пакьяо исключили из рейтинга WBO.

Ранее Мэнни Пакьяо уже исключали из рейтинга WBP. Это произошло в 2015 году после поражения филиппинца в бою с Флойдом Мейвезером.

Напомним, Пакьяо заявил, что эта встреча покажет, нужно ли ему завершать карьеру.