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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Легендарного филиппинского боксера убрали из рейтинга WBO

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Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо

Всемирная боксерская организация (WBO) исключила из своего топа бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Боксер покинул ТОП-15 рейтинга.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на рейтинг WBO.

Филиппинский боксер готовится к поединку с Лукасом Маттиссе. Встреча состоится 14 июля в Куала-Лумпуре. Это будет бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Из-за этого Пакьяо исключили из рейтинга WBO.

Ранее Мэнни Пакьяо уже исключали из рейтинга WBP. Это произошло в 2015 году после поражения филиппинца в бою с Флойдом Мейвезером.

Напомним, Пакьяо заявил, что эта встреча покажет, нужно ли ему завершать карьеру.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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